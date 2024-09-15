عراقجي: سياساتنا الخارجية ستكون الدعم المطلق للمقاومة دون أي قيود

العالم - ايران

وأضاف عراقجي في حوار مع التلفزيون الايراني، ان فشل الكيان الصهيوني في غزة يعتبر فشلا للولايات المتحدة أيضا ولن نسمح للكيان الصهيوني تحقيق أهدافه سواء في غزة أو خارجها.

وحول الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق قال عراقجي: زيارة الرئيس بزشكيان للعراق دشنت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، موضحا: اتفقنا مع العراق على كتابة وثيقة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف: هناك امكانية لرفع مستوى التبادل التجاري مع العراق من 10 مليارات الى 20 مليار دولار سنويا رغم وجود مشاكل الحظر، موضحا: يمكن رفع مستوى التبادل التجاري مع العراق لأكثر من 20 مليار دولار سنويا مع تكثيف الجهود والمساعي

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي الايراني الى انه اخترنا العراق كأول زيارة خارجية للرئيس الإيراني ليكون من أولوياتنا في سياستنا الخارجية ومع دول الجوار.

أوروبا ليست أولوية في علاقاتنا ولكننا لا نهملها

وحول العلاقات مع اوروبا أوضح عراقجي، رغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار ولم نتخل أبدا عن التفاوض البناء من اجل التوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا المتنازع عليها، إلا أن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس التهديدات والضغوط.

وردا على سؤال بشأن "عقوبات" الغرب الجديدة على إيران، قال عراقجي : من المستغرب أن الدول الغربية لا تزال لا تعلم بأن "العقوبات" أداة فاشلة وأنها غير قادرة على فرض أجندتها الخاصة على إيران من خلالها.

واضاف : سواء في الموضوع النووي أو في القضايا الأخرى، فهذه تجربة فاشلة؛ وان الواقع بان هؤلاء لا يزال لديهم الأمل ويتصرفون بناءً على تلك التجربة الفاشلة، لهو أمر مفاجئ بالنسبة لي.

وتابع وزير الخارجية : إن جمهورية إيران الإسلامية تواصل مسيرتها بكل قوة، و رغم أننا كنا دائما منفتحين على الحوار ولم نتخل أبدا عن الحوار البناء للتوصل إلى تفاهم مشترك للقضايا المتنازع عليها، إلا أن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط.

وأکد قائلا : "العقوبات" أداة ضغط وأداة مواجهة وليست الية للتعاون، وهذه الأداة فشلت لأنها لم تكن فعالة في الممارسة العملية.

وصرح رئيس السلك الدبلوماسي الايراني : الدول التي فرضت علينا "حظرا" حول شراء الأسلاك الشائكة، وصلت الآن إلى مرحلة تزعم فيها أن إيران تصدر وتبيع الأسلحة المتطورة؛ مبينا ان هذا كان بفعل العقوبات؛ مؤكدا بان الحاح هؤلاء على تكرار التجربة الفاشلة "هو أمر مفاجئ حقًا وأوصي بتغيير مسارهم".

وحول الانتخابات الامريكية قال عراقجي: لا يهمنا من يفوز في الانتخابات الأميركية وانما المهم مصالحنا واذا اقتضى الأمر سنجري مفاوضات مع الأميركيين إلا أنهم حاليا غير مستعدين لذلك.



