بزشكيان: هدفنا الرئيسي يكمن في الوحدة و التماسك و الانسجام في الأمة

العالم-إيران

وكتب الرئيس الإيراني باللغتين الكردية والعربية في حسابه الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: خلال هذه الزيارة تم التوقيع على 14 مذكرة الشراكة بين ايران و العراق.

واضاف ان أولويتنا الملحة تتمثل في الحصول على اللغة و الرؤية المشتركة في العلاقات الثنائية بين البلدين. هناك اجتماعات جيدة في العراق التي تؤدى الى مزيد من التضامن و التكاتف بين البلدين.

وهنأ بزشكيان نجاح إيران في إطلاق القمر الصناعی "شمران 1"، قائلا: إن خلق الوحدة والتماسك على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية والدولية يعزز كرامتنا وسلطتنا.