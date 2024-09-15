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بزشكيان: هدفنا الرئيسي يكمن في الوحدة و التماسك و الانسجام في الأمة

بزشكيان: هدفنا الرئيسي يكمن في الوحدة و التماسك و الانسجام في الأمة
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان "الأهداف التي تابعناها خلال الجولة الى دولة العراق الصديقة الجارة في غضون ثلاثة أيام، كانت برؤية الوحدة و التلاحم و التكاتف."

العالم-إيران

وكتب الرئيس الإيراني باللغتين الكردية والعربية في حسابه الخاص به على شبكة التواصل الاجتماعي X: خلال هذه الزيارة تم التوقيع على 14 مذكرة الشراكة بين ايران و العراق.

واضاف ان أولويتنا الملحة تتمثل في الحصول على اللغة و الرؤية المشتركة في العلاقات الثنائية بين البلدين. هناك اجتماعات جيدة في العراق التي تؤدى الى مزيد من التضامن و التكاتف بين البلدين.

وهنأ بزشكيان نجاح إيران في إطلاق القمر الصناعی "شمران 1"، قائلا: إن خلق الوحدة والتماسك على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية والدولية يعزز كرامتنا وسلطتنا.

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