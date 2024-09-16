مسيرات حزب الله الانقضاضية تدخل فلسطين المحتلة ونتنياهو يبحث عن التصعيد في جبهة الشمال

العالم - الاحتلال

نذر حرب على الجبهة الشمالية لكيان الاحتلال الاسرائيلي. تصعيد متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله يستهدف مواقع جديدة ويهاجم المستوطنات الشمالية بالصواريخ والمسيرات.

مصادر عبرية افادت بسقوط عدة صواريخ من لبنان في مستوطنة المطلة على الحدود مع فلسطين المحتلة مؤكدة إصابة مبنى بشكل مباشر بصاروخ مضاد للدروع تزامن مع انطلاق دوي صفارات الانذار في مستوطنات الجليل الاعلى واصبع الجليل.

وعلى وقع الطائرات المسيرة لحزب الله التي جابت الاجواء فوق شمال فلسطين المحتله دوّت كذلك صفارات الإنذار بجانب مستوطنة جادوت في الجليل الأعلى وقالت وسائل اعلام عبرية ان طائرة بدون طيار واحدة على الأقل دخلت الاراضي المحتلة وقطعت مسافة حوالي ثلاثين كيلومتراً في الاجواء واستمرت في الطيران لأكثر من عشرة دقائق، دون أن يتم اعتراضها.

وفيما اعلن حزب الله انه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في صفوف ضباط و جنود الاحتلال؛ أقرّ الاعلام العبري بسقوط عدد من الجرحى جرّاء انفجار طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله داخل قاعدة لجيش الاحتلال.

كما أعلنت المقاومة استهداف مرابض جيش الاحتلال في الزاعورة وديشون وموقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا ومبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة شلومي بالصواريخ، محققة إصابات مباشرة.

وفي خضم تصريحات تصعيدية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول توسيع دائرة الحرب في الجبهة الشمالية مع لبنان، وتهديد وزير الحرب يوآف غالانت بالاقالة اذا رفض توسيع رقعة الحرب، يجتمع اليوم المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال لبحث توسيع الحرب قبيل وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب والذي سيقدّم خلال زيارته لتل ابيب مقترحاً لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان.

تطورات تأتي فيما ابلغ غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن إن احتمال التوصل لتسوية في الشمال تتضاءل، مضيفا أن حزب الله مازال يواصل ربط نفسه بحمـاس وفق الاذاعة العبرية التي نقلت ايضاً عن قائد لواء الشمال بجيش الاحتلال أنّ الأخير يستعد لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني.