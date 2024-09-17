عراقجي لنظيره اللبناني: نعزي لبنان ونعلن تضامننا المطلق معه

العالم – إيران

كما أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران عن تعازيه وتضامنه مع الحكومة والوطن وأسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث، وأبدى استعداده لتقديم أي مساعدة لعلاج المصابين أو نقلهم إلى طهران.

وأشار عراقجي إلى أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد أماني قد أصيب أيضاً في هذا الحادث الإرهابي، شاكرا الحكومة اللبنانية على إجراءات العلاج الفورية، مستفسرا عن آخر تطورات علاجه.

وزير الخارجية اللبناني، إذ شكر على هذا الاتصال وأعرب عن تعازيه ومواساته واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة لبنان، أكد على المتابعة الجادة لهذا الحادث الإرهابي من قبل الحكومة اللبنانية.