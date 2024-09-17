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عراقجي لنظيره اللبناني: نعزي لبنان ونعلن تضامننا المطلق معه

عراقجي لنظيره اللبناني: نعزي لبنان ونعلن تضامننا المطلق معه
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

عقب الحادث الإرهابي الذي وقع مساء اليوم في لبنان، أدان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بشدة العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني واستهدف المواطنين اللبنانيين.

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كما أعرب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران عن تعازيه وتضامنه مع الحكومة والوطن وأسر الشهداء والمصابين في هذا الحادث، وأبدى استعداده لتقديم أي مساعدة لعلاج المصابين أو نقلهم إلى طهران.

وأشار عراقجي إلى أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد أماني قد أصيب أيضاً في هذا الحادث الإرهابي، شاكرا الحكومة اللبنانية على إجراءات العلاج الفورية، مستفسرا عن آخر تطورات علاجه.

وزير الخارجية اللبناني، إذ شكر على هذا الاتصال وأعرب عن تعازيه ومواساته واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة لبنان، أكد على المتابعة الجادة لهذا الحادث الإرهابي من قبل الحكومة اللبنانية.

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