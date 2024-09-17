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هلاك أربعة من جنود الإحتلال جنوب قطاع غزة + فيديو

هلاك أربعة من جنود الإحتلال جنوب قطاع غزة + فيديو
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم هلاك أربعة من جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

العالم - الإحتلال

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين نصبته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح جنوب قطاع غزة عصر اليوم الثلاثاء.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها "دمرت دبابة ميركافا صهيونية شرق رفح بتفجير عبوة ثاقب برميلية شديدة الانفجار".

كما نشرت مشاهد من قصفها لمدينتي عسقلان وسديروت شمال غلاف غزة برشقة صاروخية.

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ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة، والتي تشير العديد من المصادر إلى أنها أعلى من ذلك بكثير.

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