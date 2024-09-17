والد الشهيد ماهر الجازي: افتخر بنجلي الذي قدم دمه لفلسطين

العالم _ مراسلون

ذوي الشهيد عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعملية التي قام بها ابنهم مؤكدين أنها جاءت ردا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحق الاهل بقطاع غزة وفلسطين.

وقال والد الشهيد ماهر الجازي، ذياب الجازي لقناة العالم: افتخر واعتز بتقديم نجلي دمه لفلسطين وفي سبيل الدفاع عن الأمة العربية والاسلامية وأهالي القدس وغزة.

وقال شقيق الشهيد ماهر الجازي، شادي الجازي لقناة العالم: الحمدلله رب العالمين الذي عاد جثمان الشهيد البطل ماهر الجازي الى ارض الوطن لكي يدفن في مسقط رأسه. هذه مناسبة عظيمة وهي استكمالا للنصر والبطولة التي قام بها الشهيد رحمه الله. العملية التي قام بها هي انتصار وعودة الجثمان هي تكملة للانتصار ولهذه العملية المباركة.

بيت العزاء الذي أقامته عشيرة الحويطات استقبل المهنئين من الوفود العربية والإسلامية التي جاءت لتقديم التبريكات بالعملية البطولية التي نفذها ابنهم الشهيد والذي سار على درب الآباء والاجداد بتقديم التضحية من اجل فلسطين.

آلاف الاردنيون شاركوا بتشييع جثمان الشهيد البطل ماهر الجازي رحل جسدا ولكنه روحا مازال باقيا داخل عقول وذاكرة جميع الاردنيين.