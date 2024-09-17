الخارجية الإيرانية: العمل الإرهابي الصهيوني في لبنان مثال على القتل الجماعي

العالم - إيران

وأكد كنعاني: إن العمليات الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان أتت مواصلة للعمليات المشتركة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، وتستحق المحاكمة والعقاب الجنائي دوليا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن هذا العمل الإرهابي المشترك، الذي هو في الواقع نوع من القتل الجماعي، يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي بشكل خطير، ولذلك فإن مواجهة الأعمال الإرهابية للكيان والتهديدات التي تسببها تشكل ضرورة بديهية، ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الإجرامية الصهيونية من العقاب.

وإذ أعرب عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومته ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية، تمنى كنعاني لجميع المصابين في هذا الحادث ومن بينهم سفير إيران في لبنان عاجل الشفاء، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة وستقدم أي نوع من المساعدة المطلوبة لحكومة وشعب لبنان.