حرب التجويع تتواصل.. المحتل يمنع 83% من المساعدات الغذائية لغزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، شار البيان إلى أن نسبة المساعدات الممنوعة ارتفعت من 34% في عام 2023، مما أدى إلى تقليص وجبات السكان من وجبتين إلى وجبة واحدة في اليوم.

ولفت البيان إلى أن حوالي 50 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا بحاجة ملحة لعلاج من سوء التغذية بحلول نهاية العام.

وأكدت المنظمات الموقعة، مثل منظمة إنقاذ الطفولة وأوكسفام والمجلس الدنماركي للاجئين، أن تقديم المساعدات هو الخيار الوحيد المتاح في ظل الظروف الحالية، بسبب العجز في إدارة الوضع الإنساني.

وأضافت أن التنسيق لتقديم المساعدات يعاني من تأخيرات كبيرة، حيث تم تنفيذ 37 فقط من أصل 94 مهمة إنسانية في شمال غزة خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر/أيلول، و50% من 243 مهمة في جنوب غزة.

وتتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 348 على التوالي في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وجرائم بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.