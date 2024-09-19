القرار الأممي المطالب بانهاء احتلال فلسطين يثير غضب الكيان

العالم _ خاص بالعالم

قرار رحبت به الدول العربية عبر بيانات رسمية صادرة عن كل السعودية والإمارات وقطر والأردن إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.

الخارجية الفلسطينية رحبت كذلك باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واعتبرت القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين وتم اعتماده بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت الوزارة أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

من جانبها رحبت حركة حماس بالقرار، واعتبرت هذا التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وانتصاراً مهما للشعب الفلسطيني وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها كيان الاحتلال.

ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضًا إلى 'اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها مستوطنات الاحتلال فضلًا عن عدم توفير أو نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الكيان الاسرائيلي.

القرار الذي ياتي قبيل انطلاق الجمعية العامة للامم المتحدة اثار غضب تل ابيب. خارجية الاحتلال اعتبرت ان من شأنه التشجيع على الإرهاب والإضرار بفرص السلام بحسب زعمها. فيما وصفه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بأنه إرهاب دبلوماسي.