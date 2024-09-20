أمريكا لا تتوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة خلال ولاية بايدن

العالم - الأميرکيتان

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون للصحفيين يوم الخميس قبل نشر التقرير “أستطيع أن أقول لكم أننا لا نعتقد أن الاتفاق ينهار”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى الكيان الإسرائيلي.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران أمس الخميس، ان حركة حماس لا تعول كثيرا على زيارة بلينكن للقاهرة أو التوصل لأي اتفاق قريب فالحركة تدرك تماما ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرقل كافة الجهود الرامية للاتفاق على هدنة، انه يعمل بكل جهده لـ”عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وأوضح بدران أنّ “حماس والفصائل الفلسطينية تركز على أن أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى”.

وأضاف بدران أن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة شعبنا، مؤكدا أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتعمدان تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة، منوها انه لا تواصل للحركة مع الإدارة الأميركية بشكل مباشر ولكن عبر الوسطاء، لأنها طرف غير محايد بل تشارك في المعركة.

وقال بدران ان التوصل لأي اتفاق يتطلب ان تقوم الولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو بشكل كبير سيما وان حماس ما زالت ملتزمة بالاتفاق “الموضح في وثيقة 2 يوليو/ تموز، والتي تستند في المقام الأول إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.