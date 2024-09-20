بالفيديو.. صورايخ حزب الله تدك مواقع الاحتلال في الصفد والجولان

العالم - لبنان

وحسب إذاعة جيش الاحتلال فقد اصدرت تعليمات لسكان شمال الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى بالبقاء قرب المناطق المحمية.

هذا دوت صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها شمال فسلطين المحتلة، وأورتال شمال الجولان السوري المحلتة.

واضافت وسائل اعلام عبرية انه رصد لا يقل عن130 صاروخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه المناطق الشمالية واعتراض بعضها، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة صفد، وانباء عن اصابة مستوطن على الأقل نتيجة سقوط صواريخ شمال فلسطين المحتلة حتى الان.

ونشرت وسائل اعلام محلية مقاطع فيديو لمحاولة تصدي منظومات الدفاع الجوي الاحتلال لرشقات صاروخية أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان المحتل.

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يتبع..