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كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد "أبو حيدر الخفاجي" في دمشق

كتائب حزب الله العراق تعلن استشهاد
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب "حزب الله" العراق استشهاد المستشار الأمني "أبو حيدر الخفاجي" في دمشق إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم.

العالم _ العراق

وقالت الكتائب في بيان: مع سمو الفخر وعلو الاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية العراقية كتائب حزب الله شهيدها (أبو حيدر الخفاجي)، ليلتحق بقافلة النور، إثر اعتداءٍ صهيوني فجر اليوم، أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق.

واوضحت إن شهيدنا الغالي من المجاهدين المتصدين لعصابات التكفير الوهابي التي اجتاحت أرض سوريا، ومن المدافعين عن مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، حينما أرادت هذه العصابات تدنيس حرمها الشريف، وممن نالوا شرف المشاركة في حماية المقدسات بالعراق، وهزيمة داعش من البلاد.

وأضافت إننا في الوقت الذي نعاهد الله فيه على الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة، نعزي عائلة الشهيد الكريمة، ورفاقه ومحبيه، سائلين المولى أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وأن يلحق شهيدنا بالنبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

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