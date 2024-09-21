شاهد/عرض صاروخ باليسيتي ايراني جديد لأول مرة

العالم - ايران

وخلال العرض العسكري للقوات المسلحة الايرانية بالقرب من مرقد الإمام الخميني (ره)، جرى عرض 21 صاروخاً بالستياً، بينهم صاروخ "جهاد" لأول مرة، إلى جانب صاروخي "خيبر خان"، وصاروخي "فتح"، و4 صواريخ "حاج قاسم"، وصاروخي "قدر ح"، وصاروخي "عماد"، و3 صواريخ "خرمشهر"، و4 صواريخ "سجيل".

ويُعد صاروخ "الجهاد" أحدث صاروخ باليستي للقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية.

ويعد الصاروخ الاستراتيجي "جهاد" جيلا جديدا من الصواريخ بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري، والتي تتمتع بخصائص فريدة.

وتم تصميم وبناء هذا الصاروخ الايراني الذي يعمل بالوقود الصلب، من قبل العلماء المثابرين في القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

يُذكر أنه شارك في العرض العسكري عدد من وحدات المشاة النموذجية لجيش الجمهورية الإسلامية، وحرس الثورة، وقيادة الشرطة، إلى جانب مجموعة من قوات التعبئة الشعبية "البسيج".

إضافة إلى مشاركة الوحدات النموذجية للجيش ومنها لواء "نوح 65"، وطلبة مركز "جواد الأئمة" للتدريب، وطلبة جامعة "خاتم الأنبياء أجا" للدفاع، وطلبة جامعة "الشهيد ستاري" للعلوم والتكنولوجيا، وطلاب العلوم والتكنولوجيا البحرية.