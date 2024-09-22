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الرئيس الإيراني يفتتح العام الدراسي الجديد

الرئيس الإيراني يفتتح العام الدراسي الجديد
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، في إحدى مدارس العاصمة طهران ودق الجرس ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء إيران.

العالم - ايران

يتبع ..

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