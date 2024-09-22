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مرض جديد ينتشر عن طريق القردة لا يوجد له علاج!

مرض جديد ينتشر عن طريق القردة لا يوجد له علاج!
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

يشتهر بين الناس أن القراد هو الناقل لمرض "لايم"، لكنه بات الآن ينشر فيروسا جديدا قد يتوسع نطاقه مع استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكبنا.

العالم - منوعات

وتحدثت الإذاعة الإخبارية "WABE" في ولاية جورجيا الأميركية عن فيروس "Heartland" الناشئ، وهو موضوع يجري بحثه في جامعة إيموري.

وقال المصدر إن هذا الفيروس ينتشر عن طريق القراد النجمية الوحيدة، المعروفة بانتشارها في جورجيا.

وأوضح أن "Heartland" له أعراض عادية إلى حد ما، بما في ذلك الحمى والتعب والغثيان والإسهال.

إلا أن المشكلة تكمن، وفق ما صرحت به الباحثة في جامعة إيموري أرابيلا لويس، في أن الفيروس "لا يوجد له علاج حاليا".

وأضافت لويس: "لا يوجد علاج في هذه المرحلة باستثناء الاعتناء بالأعراض". وبينما لا يزال هذا الفيروس نادرا نسبيا، فقد تم إبلاغ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالعديد من الوفيات.

من جهته، ذكر الباحث الرئيسي غونزالو فاسكيز بروكوبيك أنه بدون علاج أو لقاح، سيكون من المهم بشكل خاص تتبع أنماط المرض الناشئة.

وأبرز: "نحن نتخذ الخطوات اللازمة لفهم ذلك، يجب أن نعلم ما يمكننا فعله في حال حدثت زيادة في حالات الإصابة البشرية".

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