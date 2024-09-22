صحفية عراقية تفقد 4 من ذويها بقصف ضاحية بيروت

العالم - العراق

وأفاد مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت، أمين ناصر، اليوم الأحد بأن "عائلة نيفين سموري كانت تقطن في نفس المبنى الذي تم أستهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "عدداً من أفراد عائلة سموري، من رجال ونساء مدنيين وكبار في السن، قضوا بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة القائم في ضاحية بيروت الجنوبية".

ونعت شبكة الإعلام العراقي، ذوي الصحفية، في بيان، وهم "الشهيد أمين سموري، الشهيدة ذكية أرزوني، الشهيدة بهيّة سموري، الشهيد موسى سموري"، وهم والد ووالدة وشقيقة وشقيق الصحفية بالترتيب.

ويوم الجمعة الماضي، شن جيش الاحتلال غارة جوية، على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أدت لاستشهاد العشرات بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية تم ضرب المبنى المستهدف بالضاحية الجنوبية بـ4 صواريخ.