وزير الخارجية الإيراني يقدم ايجازا عن اليوم الثاني لزيارته الى نيويورك

العالم - ايران

وکتب عراقجي علی صفحته في الفضاء الافتراضي : استقبلنا بالأمس الرئيس المحترم "مسعود بزشکیان"، ووفد المستشارين المرافق له في نيويورك؛ كما عقدت في وقت سابق من امس لقاءات دبلوماسية ثنائية.

وأضاف وزير الخارجية : لقد بحثنا خلال اللقاء مع وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب"، في آخر الأوضاع بجنوب لبنان وأبعاد الهجمات الإرهابية التي يشنها الکیان الصهيوني ضد هذا البلد.

وتابع : لقد اشدت بقاومة لبنان ضد وحشية الصهاينة، وأكد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه المقاومة الباسلة؛ وشددت ايضا على عودة السلام والاستقرار إلى هذا البلد وضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف تمرد الصهاينة على الأعراف والقوانين الدولية.

واشار رئیس السلك الدبلوماسي الایراني، عبر مدونته : في اللقاء مع وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، هنأت بمناسبة اليوم الوطني لهذا البلد، وشددت على تعميق العلاقات والتعاون الثنائي اقليميا ودوليا، كما بحثنا التطورات في غزة ولبنان وأكدنا على ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة عدوان الکیان الصهيوني.

واعلن عراقجی، ايضا عن لقائه بوزيري خارجية أوزبكستان وبلغاريا، وتقييم الجانبين لسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد، وكذلك توسيع التعاون على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية؛ مبينا انه في كلا اللقاءين كانت قضية فلسطين ولبنان على سلم القضايا الرئيسية.