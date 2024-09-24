بيني غانتس يهدد بعملية برية في لبنان

العالم - لبنان

وأضاف غانتس أنه "إذا لم يتوقف "نصر الله" عن إطلاق الصواريخ فسنضطر إلى القيام بعملية برية لإعادة سكان الشمال".

يذكر أن الطيران الحربي الاسرائيلي،نفذ مساء اليوم الثلاثاء، عدة غارات وحشية مستهدفة المناطق السكنية بجنوب لبنان خاصة بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا بأنه استهدف اغتيال قيادي بارز في حزب الله اللبناني.

وأفاد مراسل الجزيرة بحصول انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت وانهيار الطابقين العلويين من المبنى المستهدف.

وقالت إذاعة جيش الإحتلال إن "الجيش يؤكد تنفيذ محاولة اغتيال قيادي رفيع في بيروت، والنتائج لم تتضح بعد".

وأوضحت أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز "إف 35".

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية أن هدف الهجوم في بيروت هو قائد المنظومات الصاروخية لحزب الله.