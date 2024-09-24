بزشكيان: العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يتوقف فورا + فيديو

العالم – إيران

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد الرئيس الإيراني على أن السلام والأمن لا يمكن إرساءهما إلا في إطار العدالة.

وأكد أن: بقاء الظلم وانعدام العدالة سيؤديان لاستمرار الحروب.

وقال الرئيس الإيراني إن الكيان الإسرائيلي قد قتل أكثر من 40 ألفا من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "إسرائيل" تقتل علماءنا وضيوفنا وتدعم الإرهابيين.

وصرح بالقول: يجب عدم السكوت حيال القتل الذي ترتكبه "إسرائيل" في لبنان.

كما شدد على أنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام في فلسطين لتقرير المصير.

وأكد أن "إسرائيل" قد ارتكبت إبادة جماعية بزعم الدفاع عن النفس.

وقال الرئيس بزشكيان: "العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يتوقف فورا"

ونوه إلى أن "إسرائيل" قد هزمت في غزة ولن تتمكن من استعادة أسطورة قوتها التي لا تقهر بأي حجم من العنف الوحشي.

وخلص إلى القول إن على المجتمع الدولي أن يعمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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