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مفوضية اللاجئين تندد بجريمة الاحتلال في لبنان أدت إلى استشهاد اثنين من موظفيها

مفوضية اللاجئين تندد بجريمة الاحتلال في لبنان أدت إلى استشهاد اثنين من موظفيها
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

نددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء بإحدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان والتي أدت إلى استشهاد اثنين من موظفيها.

العالم - لبنان

وأعربت المفوضية في بيان لها عن حزنها العميق وإدانتها لاستشهاد اثنين من موظفيها في لبنان بعد القصف الإسرائيلي لمبنيين، الأول تقطنه إحدى الموظفات في منطقة البقاع شرق لبنان، والثاني يقطنه عامل متعاقد في منطقة عين بعال بالجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

وتتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على لبنان بقصف المباني فوق رؤوس ساكنيها والبنى التحتية والأراضي الزراعية، والتي أدت إلى استشهاد مئات المواطنين اللبنانيين بمن فيهم المسعفون والعاملون الدوليون والأطفال والنساء، وإلى جرح آلاف آخرين.

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