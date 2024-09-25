مراسل العالم: الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة جنوب لبنان

العالم - خاص العالم

وأوضح مراسلنا أن المجزرة التي ارتكبتها منذ قليل طائرات الاحتلال الصهيوني استهدفت مبنى سكنيا في قضاء صور في بين بلدتي البرج الشمالي والحوش وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف من اجل اجلاء ورفع الانقاض وبدأت بأعمال الاغاثة.

وأشار مراسلنا الى ان طائرات العدو الصهيوني كانت قد ارتكبت مجزرة اليوم في قضاء صور في بلدة "البرج الشمالي" راح ضحيتها العشرات معظمهم من النساء والاطفال، لافتا الى انه أثناء عمل فرق الاسعاف التابعة للهيئة الصحية الاسلامية ولكشافة الرسالة شن الطائرات العدو الصهيوني غارة ثانية ما ادى ايضا الى وقوع العديد من الجرحى.

ونوه مراسلنا الى ان العدو الصهيوني وسع من دائرة استهدافاته لهذا اليوم متجاوزا منطقة البقاع ومنطقة الجنوب الى قضاء كسروان حيث نفذ مجزرة في بلدة المعيصرة مستهدفا مبنى الى جانب المدرسة التي تؤوي الناجين من العدوان الاسرائيلي لانهم هم ابناء المقاومة وبيئة المقاومة وشعب المقاومة والتي ارتقى ضحيتها ايضا ثلاثة شهداء والعديد من الجرحى.

وأضاف أن العدو الاسرائيلي تجاوز دائرة استهدافات ووصل الى قضاء جبيل حيث شن غارة منذ قليل على بلدة رأس اسط غارتان وعلى الفور ايضا حضرت فرق الاسعاف وبدأت باعمال الاغاثة بالاضافة الى الغارة التي شنها ايضا على احدى بلدات قضاء الشوف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...