فيديو/المقاومة العراقية تهاجم 'ايلات' بالطيران المسير

العالم- فلسطين المحتلة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق : "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأربعاء 25-9-2024 بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي السياق اعلنت وسائل إعلام عن انفجار صاروخ او طائرة بدون طيار في ميناء ايلات، لافتة ان 3 طائرات بدون طيار استهدف ايلات.

واضافت ان قوات الإنقاذ ومسعفي نجمة داوود في طريقهم إلى مكان انفجار المسيّرات في إيلات، مشيرة الى ان تقرير أولي يفيد بسقوط جريحين جراء انفجار المسيرة في إيلات.

وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم إطلاق مسيرتين تجاه إيلات، مشيرة إلى أنباء أولية عن أضرار وإصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على منصات التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من الميناء وأضرارا في عدد من مرافق المنشأة إثر الهجوم.

أضرار كبيرة في "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، جرّاء هجوم جوي بطائرات مسيّرة مصدره العراقفي غضون ذلك، حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من تنفيذ أي عدوان على العراق، مؤكداً أن الرد لن يقتصر على هذا الكيان فحسب بل يشمل كل مفاصل الوجود الأميركي في المنطقة.

وقال العسكري في منشور عبر تطبيق تليغرام إنه يأمل من فصائل المقاومة العراقية أن تزيد حجم عملياتها ومستوى تهديدها بالعدو الإسرائيلي، موضحا أن العمليات بشكلها الحالي لا تلبي طموح بيئة المقاومة والمرحلة الراهنة.

فيديو اخر من ميناء ايلات يوضح الانفجار الناتج عن الهجوم.

فيديو من ميناء ايلات يوضح الانفجار الناتج عن الهجوم