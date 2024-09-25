شاهد: متظاهرون يزينون بأحذية الاطفال مبنى للاحتلال في كندا!!

العالم - خاص العالم

تضامن عالمي كبير مع لبنان تجاه الاحداث التي يشهدها بسبب العدوان الاسرائيلي حيث خرجت تظاهرات حاشدة في العديد من المدن والعواصم تنديدا بالعدوان وتضامنا مع شعب لبنان الذي يتعرض لابشع انواع الجرائم والمجازر.

مدينة تورنتو الكندية شهدت تجمع المئات امام قنصلية الاحتلال الاسرائيلي تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة وتأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية. ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، كما رفعوا الشعارات المنددة بجرائم الإحتلال بحق المدنيين والنساء والأطفال في لبنان وغزة. ووضع المتظاهرون أحذية أطفال على سلالم المبنى كرمز للأطفال الذين استشهدوا بسبب الجرائم الإسرائيلية.

وفي نيويورك تظاهر المئات في حديقة ماديسون سكوير قبل أن ينطلقوا في مسيرة عبر مانهاتن تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة وتأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، كما صدحت أصواتهم بالشعارات المنددة بجرائم الإحتلال بحق المدنيين والنساء والأطفال في لبنان وغزة. كما خرج متظاهرون في لوس أنجلوس وكاليفورنيا وحملوا لافتات عبّروا من خلالها عن احتجاجهم على الهجمات الإسرائيلية.

كما شهدت العديد من المدن الاوروبية والامريكية تظاهرات مماثلة طالب خلالها المتظاهرون بوقف الجرائم الاسرائيلة ومحاكمة قادة الاحتلال جراء الجرائم الذين يرتكبوها ليل نهار في غزة ولبنان.

عربيا ايضا خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة طلابية تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وندد الطلاب بما يمارسه الكيان الإسرائيلي من وحشية بحق المدنيين وقالوا ان جميع هذه الجرائم والمجازر تاتي بدعم غربي وأمريكي ووسط صمت وتخاذل عربي وإسلامي وعالمي.

المسيرة الطلابية الغاضبة التي كانت تحت شعار 'مع فلسطين حتى النصر وتضامنا الكامل مع لبنان وحزب الله'، أكدت وقوف الشعب اليمني إلى جانب فلسطين ولبنان في هذه المعركة المقدسة ضد كيان الاحتلال.

وفي تونس نفذت عدد من القوى والاحزاب وقفة تضامنية مع لبنان ورفع المشاركون شعارات ضد كيان الاحتلال زداعميه الغربيين وخلال الوقفة، أكد المشاركون على دعم حزب الله ودعو العالم العربي الى نصرته ودعمه في وجه الاحتلال.