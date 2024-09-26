حمدان: أمريكا لا تسعى لتحقيق الاستقرار وهي متواطئة مع الاحتلال

العالم-فلسطين

وفي تصريح له، الخميس، أكد حمدان أن الاحتلال لن يستطيع الصمود أمام المقاومة في فلسطين ولبنان من دون الدعم الأميركي.

واعتبر أن النظام الدولي يحتاج إلى إصلاح لأنه بات عاجزًا، وعلى من يصيبونه بالشلل إدراك أنه على وشك الانهيار.

وفي السياق، قال القيادي في حماس إن الاحتلال يحاول التأثير على معنويات المقاومة في لبنان وشعبها والهروب من الاستحقاقات أمام المجتمع الدولي.

وتابع: لا أظن أن المقاومة في لبنان فاجأها السلوك الإسرائيلي وهو لم يفاجئنا أيضًا.

وجددت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، عمليات القصف والاستهداف الجوي والمدفعي لمناطق متفرقة وعديدة في لبنان؛ لا سيما القرى والبلدات ومدن الجنوب اللبناني.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بأن القصف الإسرائيلي وسلسلة الغارات الجديدة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار مادية بالغة بالمباني والممتلكات.