غارات مكثفة على بلدات الجنوب.. وصواريخ حزب الله تدك مواقع الاحتلال

العالم - لبنان

وأفاد مراسل العالم في الحدود الجنوبية أن غارة إسرائيلية استهدفت، قرى في بلدة شاف اللبنانية حيث وقعت مجزرة بعدما استهدفت منزلا مأهولا بالمدنيين، الى ذلك استهدفت غارة اخرى سيارة كانت تمر على طريق بلدة بيت ليف ما أدى الى إرتقاء شهداء، الى جانب ارتقاء شهداء غارة الاحتلال على بلدة كفرا.

وأوضح أن الاعتداءات الجوية تتمحورت على قرى وبلدات مختلفة خاصة قضاء صور، وقضاء النبطية التي شهدت غارة على إحدى بلداتها وهي بلدة زبدين بالإضافة إلى قصف قضائي جزين وصيدا والمناطق التي تقع بين السلسلة الغربية والشرقية لسوريا.

وأضاف مراسل العالم أن صليات صاروخية متواصلة ومتعددة من جانب حزب الله استهدف أربع مواقع عسكرية من إيلانيا في جنوب حيفا إلى كريات القريبة من شمال حيفا وإلى مدينة طبريا التي استهدفت بصواريخ فادي مرتين.

وأشار المصدر الى أن الطيران الحربي للاحتلال عاد للتحليق في سماء الجنوب بعد تراجعه في عمليات قصف الأراضي اللبنانية.

هذا وأفاد مراسل العالم بسماع صوت غارة على إحدى القرى القريبة من الحدودية، وذلك في ختام نقل أحدث التطورات الميدانية في جنوب لبنان.