كتائب سيد الشهداء العراقية تعلن موقفها الحازم حول حرب لبنان

العالم - لبنان

وقال أبو الآء الولائي: دافعنا عن المقدسات في سوريا والعراق وسنُكمل الطريق إلى تحرير الأقصى

وأضاف: مهما اجتهد العدو الصهيو-أمريكي لفصل وحدة الساحات سنبقى متمسكين بمبدئيتها

كما أكد إن فصائل المقاومة في العراق لم تستخدم من قدراتها سوى 5 بالمئة.. المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة كلها ستكون أهدافاً مشروعة لفصائل المقاومة

وجاء الإعلان عن موقف الكتائب الحازم في وقت تستمر فيه المقاومة العراقية بضرب المدن في فلسطين المحتلة بالمسيرات.

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق للمرة الثالثة فجر اليوم الجمعة 27-9-2024 هدفاً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف الجولان.