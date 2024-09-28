تفاصيل اعتداءات الاحتلال على الضاحية وحارة حريك على لسان مراسل العالم + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أشار في تمام الساعة 03:02 صباح الخميس أشار الزميل حسين فوعاني أن أكثر من 20 غارة عنيفة حتى الآن شنتها طائرات العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأوضح أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان صرح منذ ساعات بان إسرائيل ستستهدف بنك أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت زاعما بأن ما ستستهدفه هذه الطائرات هي مخازن أسلحة ومنصات صواريخ تابعة لحزب الله موجودة في أسفل المباني في بعض المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أن الغارات أدت إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في بعض المناطق في الضاحية، مبينا أن: الملفت بأن العدو الصهيوني بدأ يقصف عشوائيا بعض المناطق التي لم يكن قد صرح عنها.. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن العدو الصهيوني يريد التصعيد وقتل المدنيين.. منها غارة على الأجنحة الخمسة في شويفات استهدفت شقة سكنية مأهولة حيث لم يصرح الاحتلال بأنه سوف يبدأ باستهداف الشقق السكنية والمنازل.

وبين أن الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية كانت 6 غارات متتالية والملفت أن الجولة الثانية من القصف استهدفت الأماكن ذاتها التي كان استهدفها في الجولة الأولى من الغارات.

وأضاف أن الاحتلال شن غارة أيضا على منطقة الليلكي وغارة على منطقة الكفاءات وجسر الصفير، ما أدى إلى اندلاع الحرائق والنيران.

كما أكد مراسنا أن الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي نفذت 10 غارات استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك خلال تشييع الشهداء القادة الذين ارتقوا على طريق القدس ومنهم قائد الوحدة الجوية في حزب الله الشهيد القائد محمد حسين سرور، وأوضح أن تلك الغارات كانت بوابل من القنابل من نوع إم كا 85 ما أدى إلى تدمير واسع جدا جدا في المنطقة المستهدفة، حيث أن ما يقارب 10 أبنية تتألف من طبقات عدة سوتها هذه القنابل أرضا، ناهيك عن الأبنية المحيطة بهذه المباني والتي تضررت كثيرا، حيث أوجدت الغارات حفرة بقطر واسع وكبير جدا في المنطقة المستهدفة.

وأوضح أنه تم انتشال طفلة صغيرة من تحت الركام وهي ما زالت على قيد الحياة، فيما لا تزال فرق الإغاثة والإسعاف حتى هذه اللحظات تقوم بأعمالها بحثا عن مفقودين وناجين من هذه المجزرة.

وبشأن حصلية ضحايا اعتداءات العدو الصهيوني أشار مراسلنا: حتى الآن ما يقارب العشرة شهداء والمئة الجريح هي الحصيلة غير النهائية للاعتداءات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونحن نواكب هذه الأعداد وننتظر البيان الرسمي من الجهة المختصة وهي وزارة الصحة اللبنانية الموكلة بتبيان الحصيلة النهائية للاعتداءات الصهيونية الآثمة والسافرة والغادرة على الضاحية الجنوبية.

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