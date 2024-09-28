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ناطق انصار الله: السيد نصرالله نال ما تمناه وسام الشهادة بعد عقود من الزمن

ناطق انصار الله: السيد نصرالله نال ما تمناه وسام الشهادة بعد عقود من الزمن
السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

عبر الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام عن أحر التعازي وعظيم المواساة باستشهاد القائد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له عبر موقع "إكس": "نتقدم إلى أمة حزب الله وحركات التحرر في العالم بعظيم المواساة على هذه الخسارة الفادحة برحيل القائد العظيم السيد حسن نصرالله وقد نال ما تمناه وسام الشهادة بعد عقود من الزمن مجاهداً مقداماً قل نظيره في التاريخ المعاصر".

وأضاف: "وببركة قيادته الحكيمة لحقت بإسرائيل والمستكبرين هزائم متتالية، ودماؤه ستكون لعنة تطارد الكيان الصهيوني حتى اقتلاعه".

وتابع محمد عبدالسلام: "ومن قائد فذ لأعظم حركة تحرر في العالم إلى قائد الشهداء على طريق القدس، إلى عائلته الشريفة وشعبه ومقاومته وأمته إنه طريق الجهاد يكرم الله عباده المخلصين بالنصر أو الشهادة وكلاهما نصر".

وأشار إلى أن السيد حسن نصرالله ما عرفت معه الأمة إلا الانتصارات وختم حياته الجهادية بنصر الشهادة.. مضيفاً "إن لوعة فراقه لن تفت من عضد إخوانه من بعده، بل تمنحهم قوة إلى قوتهم ليواصلوا طريق المقاومة والجهاد حتى النصر".

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