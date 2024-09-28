هجوم على قاعدة أمريكية شرقي سوريا وانفجارات في البوكمال

وذكرت الإذاعة: "الانفجارات تسمع من جهة حي هرابش وشارع بور سعيد على الجهة الشرقية للمدينة، إضافة لانفجارات من جهة البوكمال شرق ديرالزور".

وأضافت: "انفجارات تسمع من جهة حقل كونيكو للغاز شمال شرق ديرالزور ناتجة عن استهداف الحقل بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة".

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أن قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل كونيكو تعرضت للقصف.

وبحسب المصادر فقد تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القاعدة، كما أفاد المصدر بتحقيق إصابات مباشرة في البنية التحتية للقاعدة ولم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وآخر مرة تعرضت فيها هذه القاعدة للقصف كانت في 29 أغسطس الماضي، ما أدى لإصابة عدد من أفراد الجيش الأمريكي.

من جهة أخرى تحدثت وسائل إعلام عن غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، مدعية انها استهدفت فصائل في المقاومة العراقية.

