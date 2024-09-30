من هو القيادي الشهيد في حزب الله الشيخ نبيل قاووق؟

العالم- لبنان

وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح. وجاء في بيان تزف قيادة حزب الله إلى شعب المقاومة وأمة المجاهدين، وإلى الحوزات العلمية في لبنان والخارج سماحة العلامة المجاهد الشيخ نبيل قاووق الذي نال وسام الشهادة الإلهية الرفيع أثر غارة صهيونية غادرة في منطقة الشياح.

واشار البيان الى ان سماحة الشيخ الشهيد تولى العديد من المسؤوليات التنظيمية في وحدات حزب الله المختلفة وکان جديرا بالأمانة التي حملها، عالماً رسالياً ومجاهداً كبيراً وكان موجوداً بشكل دائم في ساحات الجهاد قريباً من المجاهدين في الخطوط الامامية وقضى عمره الشريف في ميادين الجهاد والعطاء والتضحية.

وختم البيان "نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان ومن سماحة السيد القائد الامام الخامنئي ومن عائلته الشريفة الصابرة المحتسبة أن يمن عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدينا والاخرة".

نبذة عن الشهيد القائد فضيلة الشيخ نبيل قاووق "الشيخ نبيل":

• محل وتاريخ الولادة: عبّا (جنوب لبنان) 20-05-1964

• المسؤول التنظيمي لمنطقة الجنوب في حزب الله منذ العام 1991 وحتى 2010.

• نائب مسؤول المجلس التنفيذي في حزب الله حتى العام 2018.

• مسؤول وحدة الأمن الوقائي في المقاومة الإسلاميّة حتى تاريخ شهادته المباركة.

• ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 28/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.