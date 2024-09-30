خبير عسكري يتوقع ما سيحدث في المنطقة بالأيام القادمة!

العالم – خاص بالعالم

ولفت عباس إلى أن العدوان على سوريا اليوم قد فشل بالجيوش البديلة، فانتقلت قوى الجيوش الأصيلة في غزة وتمارس عدوانها في الجنوب اليوم، فهل هذا يعني أن الأمريكيين قد استسلموا أو قد انتهى لديهم المشروع؟! منوها أن المشروع اليوم قائم ومتواصل ومستمر، سواء كان باستخدام الجيوش البديلة أم بالجيوش الأصيلة، وبالتالي نحن أمام حالة صراع متواصل ومستمر.

وأكد عباس أن هذا الصراع مستمر ومتواصل ولن ينتهي، لاننا موجودين في منطقة تعتبر بؤرة للصراع في هذا العالم، هي شرق المتوسط، وهي قلب غرب آسيا، وهي مربع اقتصاد الطاقة العالمي، ومن يهيمن على قناة السويس ومضيق باب المندب والخليج وبحر قزوين ومضيق البوسفور والدردنيل، انما يسيطر على العالم ويحرم روسيا من الدخول الى المياه الدافئة هذه مسألة خطيرة جدا وهامة، مؤكدا أن أمريكا تحاول ان تسيطر على هذه المنطقة لأهميتها الاستراتيجية، فهل تتمكن أمريكا فعلا من إخراج روسيا من سوريا بهذه البساطة، وحرمان إيران من تكون في هذه المنطقة ومن دورها، ومنع الصين من تأكيد الحزام والطريق؟

وأشار عباس أن القتال على الأحادية القطبية، هو قتال متواصل ومستمر ولن يتوقف، فكيف سينتهي الصراع، لن ينتهي الصراع وسوف يستمر لكن ببارامترات مختلفة، وربما بتصعيد او قد يصل الى هدنة في لبنان، وقد نصل، وأشك في ذلك، لأن المشروع الصهيوني يريد اليوم ان يقتلع المقاومة ليس من الجنوب، بل من كل لبنان، ومن سوريا، ومن العراق، ومن إيران، ومن اليمن، ومن كل محور المقاومة لكي يتفرغ للسيطرة على هذه المنطقة والجغرافية والاستيلاء عليها، والهيمنة على كل العالم، من يسيطر على الغاز والنفط والممرات هذا هدف الصراع العالمي.

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