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صحيفة امريكية تتحدث عن استراتيجية كيان الاحتلال الجديدة بلبنان

صحيفة امريكية تتحدث عن استراتيجية كيان الاحتلال الجديدة بلبنان
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة، إن "قوات خاصة إسرائيلية تنفذ غارات صغيرة ومستهدفة في جنوب لبنان وتجمع معلومات استخباراتية وتتحرى قبل غزو بري محتمل قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع".

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت الصحيفة عن "أشخاص مطلعين" قولهم إن العمليات التي حدثت أخيراً وعلى مدار الأشهر الماضية، شملت دخول أنفاق حزب الله الواقعة على طول الحدود.

وقالت مصادر الصحيفة إن توقيت أي عملية برية قد يتغير، جراء ضغوط شديدة من الولايات المتحدة لعدم القيام بغزو كبير.

وبحسب الصحيفة "لم تتضح المدة التي ستستغرقها إسرائيل داخل أراضي لبنان أو ما إذا كانت العملية البرية ستكون أشبه بسلسلة عمليات توغل كبيرة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الدموية على مناطق متفرقة في لبنان، خصوصاً في الجنوب، ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويكرر تهديداته بشن عملية برية. وقال موقع "والاه" العبري اليوم الاثنين إن الجيش استكمل استعدادات كبيرة لاجتياح بري.

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