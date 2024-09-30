شاهد: ما هي سيناريوهات الاحتلال لغزو جنوب لبنان بريا ؟؟

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العملية الاسرائيلية البرية ضد لبنان باتت وشيكة.. هكذا توحي التحركات العسكرية لجيش الاحتلال وتصريحاته قياداته.. صحيفة واشنطن بوست اكدت ان كيان الاحتلال ابلغ الولايات المتحدة انه يخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل.

وقام وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، بزيارة الجبهة عند الحدود مع لبنان وقال من هنا ان المرحلة المقبلة من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً. واوضح موقع تايمز أوف إسرائيل إن غالانت من خلال هذه التصريحات أشار بقوة إلى أن تل ابيب تستعد لشن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.



موقع والا العبري نقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري على أن الغزو البري للبنان بات مسألة وقت، وأن الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات للغزو البري للبنان.

وأضاف الموقع، نقلا أن قوات الاحتلال تعدّ خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة، وانها تجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري. واشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن قوات خاصة إسرائيلية تجمع معلومات استخباراتية وتتحرى قبل الغزو البري.



نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اكد في كلمة له ان مقاتلي الحزب على اتم الاستعداد لمواجهة جيش الاحتلال اذا دخل بريا. وشدد غلى انه رغم اغتيال الكوادر في الحزب الا انه لن يتمكن جيش الاحتلال من المساس بقدراته العسكرية، وهو ما اثبته ميدان المواجهة والقصف الاخير من المقاومة.



يرى المراقبون ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحكومته وجيشه يعيشون حالة من النشوة الخادعة في الفترة الاخيرة، وبالتالي دخولهم بريا الى لبنان سيجعلهم يصطدمون بواقع مؤلم لن يتمكنوا من النجاة منه.