شاهد.. رأي الشارع العربي في المقاومة والوحدة بين المسلمين؟

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طوفان الأقصى مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني لإفشال مخططات العدو الصهيوني الرامي لاستكمال التطبيع العربي. عملية خيبت آمال المطبعين والذين لا يؤمنون بالمقاومة حتى تحرير الأرض.

ومع الهجمات الوحشية والبربرية على غزة، واصلت نداءات المساندة من محور المقاومة، لتقول لغزة بأننا معكم؛ مؤكدينها بالنار والدم، ومع دخولنا مرحلة جديده في الصراع مع العدو الصهيوني تتزايد الحاجة الى الوحدة العربي و الاسلامية بكل اشكالها لأجل فلسطين.

وقال ياسر المصري، المسؤول الاعلامي لحركة فتح الانتفاضة، لقناة العالم: "نحن الآن بأحوج مرحلة فيما يتعلق بتوحيد الصفوف العربية والإسلامية، لنكون محافظين على دماء الشهداء وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية وكثير من القادة الذين سقطوا على ذات الطريق، ومن أجل أن نحافظ على ذلك يجب أن نستمر بهذا الطريق من أجل تحرير فلسطين"، وتابع: "على صعيد الجانب الآخر، نقول بأن المقاومة مازالت للآن مستمرة ولا يمكن أن تتوقف."

تتنوع اشكال المقاومة من حمل السلاح على خطوط النار الى ضروره الاستمرار في حملات المقاطعه ورفض لتطبيع مع المحتل. وتزايد الوعي المحلي بأن الأرض يجب أن تعود لأهلها ولا مكان للاحتلال.

ومع تمدد الاجرام الصهيوني إلى لبنان، بات واضحا أن أبناء المنطقة يتشاركون المصير نفسه، معركة "طوفان الأقصى" شكلت أكبر اختبار لجبهات المقاومة الحقيقية التي لم ترضى فك العقد مع قضية فلسطين.