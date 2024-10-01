اللواء موسوي: الشهيد نيلفروشان من رواد مواجهة الفكر الصهيوني

العالم – إيران

وفي رسالة له بمناسبة استشهاد العميد في حرس الثورة الإسلامية عباس نيلفروشان، أعرب القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي" عن تعازيه للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي.

ورأى اللواء موسوي في رسالته هذه أنه و: على الرغم من أن استشهاد قائد جبهة الحق العميد نيلفروشان مؤلم إلا أن عزاؤنا هو في وجود آلاف المجاهدين والقادة الشجعان لمواصلة الطريق المستنير في مواجهة الأعداء.

كما أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رسالته هذه على أن الشهيد العميد نيلفروشان كان رائدا من رواد مواجهة الفكر الصهيوني المناهض للإنسانية منذ أيام انتصار الثورة الإسلامية وفترة الدفاع المقدس وصولا إلى الدفاع عن العتبات المقدسة.