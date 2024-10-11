شاهد.. لحظة إحباط المقاومة لمحاولات توغل الإحتلال لبلدات جنوبي لبنان

العالم – خاص بالعالم

واستهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بليدا الشرقية الجنوبية وفي ‏تل شعر مقابل بلدة رميش وفي رأس الناقورة وغيرها من المحاور التي يحاول الاحتلال جاهدا التوغل فيها وليس آخرها محاولته التحرك خلف مواقع القوات الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل واتخاذها دروعاً بشرية.



أما نتيجة تلك المحاولات والإخفاقات فتظهرها حركة المروحيات المتواصلة لإجلاء المصابين في صفوف القوات الاإسرائيلية.

وصرحت إذاعة جيش الاحتلال أن الصاروخ المضاد للدروع الذي أصاب مستوطنة يرؤون أطلق من المنطقة التي زعم جيش الاحتلال أنه دخلها وعمل فيها في الأيام الماضية بجنوب لبنان.

معتبرة أن مقاومي حزب الله نجحوا في العودة للمكان وإطلاق الصاروخ متسائلة حول مدى نجاح ما أسمتها العملية البرية في منع المقاومين من تنفيذ الهجمات.

وفيما اعترف جيش الاحتلال برصد أكثر من مئة عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأوسط وخليج حيفا والجليل الأعلى والغربي أعلنت المقاومة عن استهدافها بصليات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال الاسرائيلي في مستوطنات شوميرا ويعرا وكفرسولد وكفرجلعادي وكفريوفال وغرب كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.



كما استهدفت المقاومة وبصليات صاروخية أيضا تجمعات لقوات وجنود الاحتلال في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا وفي ثكنة يفتاح ومحيطها في الجليل الأعلى وشنت هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في حيفا.



مراسل احدى القنوات العبرية كشف عن أن الهدف من اصطحاب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الصحافيين الى المنطقة الحدودية هو خدمة 'البروبغندا' الإعلامية لجيش الاحتلال مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي لن يخبرالصحافيين عن الحدث الصعب الذي اضطرت فيه مروحية 'آباتشي' من إلقاء ذخيرتها من الجو داخل الأراضي المحتلة.

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