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الأسبوع الثاني من الحرب..

استمرار الغارات على لبنان جنوباً وبقاعاً وعلى بيروت

استمرار الغارات على لبنان جنوباً وبقاعاً وعلى بيروت
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

شنّت الطائرات الحربية الصهيونية اليوم الثلاثاء "في الأسبوع الثاني من العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان"، عدداً من الغارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - لبنان

الغارات الثمانية استهدفت مبان سكنية في أحياء بئر العبد والليلكي والرويس، وأدّت إلى تسوية عدد من المباني بالأرض وتضرر عدد من المباني المجاورة.

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس.‏

وبالتوازي مع الاعلان الصهيوني عن العدوان البري، تواصل طائرات الاحتلال غاراتها جنوباً وبقاعاً مرتكبة المزيد من المجازر في عدد من المناطق.

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