حقيقة تنفيذ جيش الإحتلال لعملية برية في الجنوب اللبناني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى الإخفاق في إحداث أي إختراق للإحتلال الإسرائيلي فيما يزعم بأنه ينفذ عملية برية وعملية أمنية، ونستدل على ذلك من خلال العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة اليوم، وخاصة على الحافة الأمامية سيما كفرجلعادي والمطلة وهاتين المستعمرتين التي قال الاحتلال بأنه تخطى من بعدهما الخط الامامي باتجاه منطقة الحمامص القريبة من الخيام وهذا يدحض كل تلك المزاعم.

ونوه مراسلنا إلى أن الإشتباكات تدور من الحافة الأمامية لجهة الأراضي المحتلة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي حيث شن اليوم سلسلة من الاعتداءات وسلسلة من العمليات النوعية للمقاومة حيث أن صاروخ "فادي 4" الذي دخل على خط المواجهة وكان يستهدف قاعدة غاليلوت هذه القاعدة التي تأوي مقر الاستخبارات و200" أمان"، قرب تل أبيب، بالإضافه إلى مناطق الوسط التي تبعد أكثر من 35 الى 40 كيلو متر ونتحدث عن صفد وعن حيفا وغيرها من المستعمرات، بالاضافة الى ذلك، كان هناك غارات عنيفة استهدفت العديد من القرى اللبنانية وآخرها كانت تلك الغارات التي استهدفت بعض مناطق الضاحية الجنوبية.

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