العميد أفشار:إذا قام الكيان بأي عمل عسكري ضد إيران سنقصف قواعده العسكرية  

العالم – خاص بالعالم

ولفت أفشار إلى أن الإغتيالات التي قام بها الكيان الصهيوني كان ذلك لإتمام الحجة عليهم، ووصلنا الى حقيقة مفادها بأن هؤلاء لن يلتزموا على هذا الاساس، كان الرد قاطعا والمقاومة سوف تستمر.

وحذّر أفشار الكيان الصهيوني قائلا: إذا قام الكيان بأي عمل عسكري ضد ايران فسنستهدف جميع قواعده العسكرية وهم يعلمون جيدا بأننا سوف ننفذ تهديداتنا اذا ما اردنا ان نقوم بذلك.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة، وأنه إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...