بعد الرد الإيراني.. شاهد رسالة أحد مقاتلي كتيبة جنين إلى إيران

العالم – خاص بالعالم

وكانت قد أعلنت مصادر في حرس الثورة الإسلامية في إيران، بدء الهجوم الصاروخي الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي وأكدت مصادر انطلاق 400 صاروخ من الأجواء الإيرانية.

واكتظت وسائل التواصل بفيديوهات من مختلف مدن إيران تظهر انطلاق حشود من الصواريخ باتجاه الحدود الغربية للبلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي دق أجراس الإنذار في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران في بيان: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة، وأنه إذا رد الكيان الصهيوني على العملية الإيرانية فإنه سيواجه هجمات عنيفة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...