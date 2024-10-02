وزير الدفاع الإيراني: الوعد الصادق 2 كانت ناجحة بنسبة أكثر من 90%

العالم - ايران

واصاف وزير الدفاع الإيراني، للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة حول عملية الوعد الصادق 2: إن هذه العملية نفذت بنجاح بنسبة تزيد عن 90% وكانت متوافقة تماماً مع القوانين الدولية.

وتابع : تم تنفيذ هذا الإجراء المضاد بناءً على ميثاق الأمم المتحدة وأخذنا الأهداف العسكرية بعين الاعتبار. واستهدفت الصواريخ عالية التقنية ذات القدرة على المرور عبر أنظمة دفاع العدو، الأهداف العسكرية للكيان.

كما أشار نصير زاده إلى البيان السابق حول هذه العملية، وأشار إلى أنه تم استهداف مراكز استخباراتية أيضًا في هذا الصدد.