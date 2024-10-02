الرئيس الايراني يصل الى الدوحة بدعوة رسمية من امير قطر

العالم - ايران

وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني يومين، وهي بدعوة من أمير قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيدلي الرئيس الإيراني ببيان حول آخر التطورات والأحداث في المنطقة.

ويعقد الشيخ تميم بن حمد، ومسعود بزشكيان، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل من المتوقع أن يتطرقا فيها لتطورات الأحداث في المنطقة. ويشكل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان محوراً أساسياً من المباحثات التي يجريها الشيخ تميم مع ضيفه.

وتساهم قطر بأدوار في ملف الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتؤكد قطر في تصريحات مسؤوليها على ضرورة وقف أعمال التصعيد وحل الخلافات عبر طاولة المفاوضات، وتفادي انزلاق المنطقة لانفجار يشعل فتيل أزمة شاملة تهدد السلم في العالم.

وعقّد الهجوم الإسرائيلي وتصعيد جيش الاحتلال الأوضاع مع لبنان، من مسارات الوساطة القطرية لإنهاء العدوان الذي تشنه تل أبيب على قطاع غزة.

ويشارك الرئيس الإيراني خلال الزيارة مع الشيخ تميم في حفل التوقيع على وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

وفي اليوم الثاني من هذه الرحلة سيحضر الرئيس الإيراني في الاجتماع التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي ويلقى كلمته.

ومن المحتمل أن يعقد اجتماعات مع بعض قادة ومسؤولي الدول المشاركة في المنتدى.

ويتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عاما بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.