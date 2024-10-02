مجازر الميركافا بدأت.. حزب الله يدمر 3 دبابات بمارون الراس

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية حزب الله في بيان طقام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بِتدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها، تصدي مجاهديها عند فجر اليوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر وإيقاع الخسائر بها وإجبارها على التراجع.

وأوضح "حزب الله"، أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه،

وفي بيان منفصل، قال "حزب الله" :استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:15) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة".

وأضاف "حزب الله" : "إن ذلك جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".