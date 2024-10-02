الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مجازر الميركافا بدأت.. حزب الله يدمر 3 دبابات بمارون الراس

مجازر الميركافا بدأت.. حزب الله يدمر 3 دبابات بمارون الراس
الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تدمير 3 دبابات ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة مارون الراس أثناء محاولتها التوغل.

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الإسلامية حزب الله في بيان طقام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:00) من عصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 بِتدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس".

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها، تصدي مجاهديها عند فجر اليوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر وإيقاع الخسائر بها وإجبارها على التراجع.

وأوضح "حزب الله"، أن ذلك يأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه،

وفي بيان منفصل، قال "حزب الله" :استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:15) من صباح يوم الأربعاء 2-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة".

وأضاف "حزب الله" : "إن ذلك جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

روابط ذات صلة

الإعلام العبري: مقتل 14 جندياً وإصابة اكثر من 30 آخرين جنوب لبنان

کمين لحزب الله يرغم الاحتلال علی الانسحاب من العديسة في جنوب لبنان

حزب الله ينفذ كمينا محكما.. 20 جنديا صهيونيا بين قتيل وجريح

شاهد.. طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت