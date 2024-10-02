جنود صهاينة يذوقون مرارة المواجهة مع أبطال وحدة الرضوان!

العالم - لبنان

وأوضح الفيديو الذي نشر على قناة المنار، وقوع جنود الاحتلال في كمين محكم أثناء توغلهم في أحد المناطق جنوب لبنان، فيما تضمن الفيديو وقوع الجنود في كمين محكم أعدته وحدة الرضوان، أوقعت فيه جنود "غولاني بين قتيلٍ وجريح.

وجاء الفيديو بمثابة رسالة لجيش الاحتلال، تكشف عن طبيعة المواجهة المرتقبة والتي تحشد لها حكومة الاحتلال منذ شهور، والمصير الحتمي الذي سيتلقاه جنود الاحتلال عند الاجتياح البري لجنوب لبنان.

وجاء في النص التوضيحي للفيديو رسالة إضافية قيل فيها: "تقدموا، اليوم ستتاح لكم فرصةً واحدة واستثنائية أخيرة للتعرف على الرضوان وإخوة الرضوان".

ووحدة الرضوان هي وحدة النخبة القتالية المتخصصة للقتال البري في حزب الله، برز نشاطها بشكل فعلي عام 2006 في حرب تموز، فيما أطلق عليها اسم "الرضوان" كنايةً عن الشهيد عماد مغنية (الحاج رضوان) أحد قادة حزب الله والذي استشهد في عملية اغتيال اسرائيلية عام 2008 في العاصمة السورية دمشق.

وصباح اليوم دارت المواجهة المباشرة الأولى بين وحدة "إيغور" من جيش الاحتلال ووحدة الرضوان في حزب الله، أسفر عنها وقوع عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عقب محاولة توغلهم في قرية العدسية جنوب لبنان.

ولطالما ذكر الأمين العام لحزب الله الشهيد القائد السيد حسن نصر الله في عدة خطاباتٍ له عن طبيعة المواجهة مع جيش الاحتلال، وخروج جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى عند أي عملية توغل بري، وفق قاعدة أرساها نصر الله وهي "يدخلون عمودياً ويخرجون أفقياً" دلالة على الإثخان في جنود الاحتلال عند المواجهة المباشرة.