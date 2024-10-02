دعوات لبنانبة لوقف فوري لإطلاق النار وانتخاب رئيس وفاقي

العالم - لبنان

واتفق المجتمعون على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق القرار1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني، ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب.



كما دعا المجتمعون الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يُطمئن الجميع ويُبدد هواجسهم.



وأمل المجتمعون أن يُشكل لقاؤهم هذا خطوة أولى للقاء والتقاء جميع القوى والشخصيات المكونة لنسيجنا الوطني للانطلاق في هذه المهمة، داعين إلى البناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لأجل إنجاز سريع لهذا الاستحقاق.



وفي شأن إيواء وإغاثة النازحين، أكد المجتمعون «أهمية وحدة اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني، لا سيما في القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارئ الحكومية في أسرع وقت ممكن.