آخر تطورات العدوان على لبنان.. إستهداف برج سكني في صور

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الإعلام الإسرائيلي كان يتحدث عن أن 40 صاروخا فقط سقطوا في مستعمرة اي نهارية ومستعمره قريبة منها منوها الى أن صواريخ أخرى سقطت على العديد من الأماكن الفلسطينية المحتلة الاخرى نتحدث عن مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا في فلسطين المحتلة، لافتا إلى استهداف بيت هلل في إصبع الجليل بصلية كبيرة من الصواريخ.

ولفت مراسلنا إلى أن مدينة صور كانت هدفاً للغارات الإسرائيلية على بعد 200 متر من تواجد كاميرا العالم، حيث استهدفت إحدى الغارات أحد ابراج هذه المدينة والأبنية المرتفعة ما أدى الى سقوط عدد كبير من طبقاتها وهرعت سيارات الاسعاف والصليب الاحمر الى هذا المكان من أجل سحب المصابين.

ونوّه مراسلنا إلى أن مدينة صور بعد الاعتداءات المتكررة عليها كان قد نزح منها العديد من أهاليها الكم الأكبر من قاطني وسكان هذه المدينة قد أصبحوا خارج مدينة صور.

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