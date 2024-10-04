شاهد كيف أثرت عملية الوعد الصادق2 على عمليات المقاومة بجنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "البعد الرابع"، لفت زارعي إلى أن الكيان الصهيوني يتصور أنه من خلال تفجير الاجهزه اللاسلكية وكذلك اغتيال القادة وكذلك اغتيال قائد المقاومة في لبنان ان يثبط من عزائم اللبنانيين والمقاومة اللبنانية.

ونوه زارعي إلى أن عمليات الوعد الصادق استطاعت ان تملأ هذا الفراغ المعنوي في المقاومة اللبنانية بعد جريمة الاجهزة اللاسلكية واغتيال القادة وقائد المقاومة واستطاع المقاومون أن يبرزوا قوتهم العسكرية وقوة المقاومة العسكرية بشكل ابهر الاسرائيليين لم لم نشهد سرعة العمل هذه حتى في حرب 33 يوما عام 2006.

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