العالم – خاص بالعالم

ولفت بركات إلى وجود عملية إستغلال للموقف الأمريكي من قبل الكيان الصهيوني، ومن بنيامين نتنياهو بالضبط، فهناك عملية استغلال للإنتخابات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية وهدف هذه العملية هي توريط الولايات المتحدة الامريكية تماما في هذه المنطقة لمناصرة"اسرائيل".

ونوّه بركات إلى أنه حتى الآن لم تقم"إسرائيل" بأي عدوان إطلاقا إلا بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية، ويعني زيارات المسؤولين الأمريكيين واضحة في المنطقة ليس هدفها إطلاقا أن توقف"إسرائيل" العدوان، وكله كذب، وبالتالي الآن هو الوقت المناسب "لاسرائيل" حيث بقي شهر تماما في هذا التصعيد أن تجر الولايات المتحدة الامريكية إلى هذه المعركة.

وأوضح بركات أن الولايات المتحده الامريكية لا تستطيع اطلاقا وهي اعجز من أن تناصر"إسرائيل" في هذه العملية والدليل على ذلك أن القوى التي يمكن أن تستخدمها الولايات المتحدة الامريكية لمناصرة"اسرائيل"لا تفيد على الأرض، ماذا يفيد الحشد الأمريكي بغزو العراق في عام 2003 بـ 200,000 مقاتل، ما بين بريطانيا والدول الاوروبية وأمريكا والى ما هنالك، أين تلك القوى الآن؟ فالولايات المتحدة الامريكية تخشى على مصالحها في هذه المنطقة وعملائها هم الذين يحمون هذه المصالح تماما.

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