آخر مستجدات العدوان على لبنان.. إستهداف منزل الإعلامي غسان بن جدو

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا، إلى شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على منطقة البشورة في العاصمة بيروت، مستهدفا مركزا للهيئة الصحية الاسلامية منوها إلى أنه حتى هذه اللحظة كانت الحصيلة سبعة شهداء وجريحين أحدهما حالته خطرة هذا على صعيد فريق الاسعاف الطبي الذي كان متواجدا في المركز التابع للهيئة الصحية الاسلامية بالإضافة إلى 16 جريحا من المدنيين وثلاثه شهداء حتى هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا إلى قيام طائرات الإحتلال الإسرائيلي بشن غارات اليوم على جرود قضاء جبيل الواقعة ليست في الضاحية الجنوبية، حيث أن هذه المناطق تبتعد من الناحية الجغرافية عن الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن أيضا غارة على كيفون في قضاء علاي وبحسب المعلومات الأولية فقد استهدفت الطائرات الاسرائيلية منزل الإعلامي"غسان بن جدو"رئيس مجلس ادارة قناه الميادين.

ونوّه مراسلنا بشن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم غارات على منطقة حارة حريك ايضا وعلى شارع "الحدث السان تيريز"، حيث أن كل الاستهدافات الاسرائيلية التي يقوم بها العدو الصهيوني اصبحت دون سابق إنذار، لأنه كان يوميا يقوم بإرسال بيانات تحذيرية الى المدنيين الذين يقطنون الأبنية بإخلائها على الفور بحجة أنه يوجد في داخلها أو في اسفلها او في مستودعاتها مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...