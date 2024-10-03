عراقجي: سنواجه أي فعل من الكيان الصهيوني بالرد المناسب

العالم – إيران

وعلى هامش مؤتمر الحوار الآسيوي في الدوحة قال عراقجي للتلفزيون العربي: "رسالتنا واضحة، إذا أقدمت إسرائيل على أي خطوة، فسنرد عليها بشكل مناسب، توجيه ضربة إلى المنشآت النووية جريمة دولية كبرى، وستكون آخر ورقة لهذا الكيان المجرم إذا تجرأ عليها".

وأردف: "لكنني أستبعد أن تكون لديهم الجرأة على فعل هذا الأمر، وأؤكد أننا سنواجه أي فعل من الكيان الصهيوني بالرد المناسب، وبصورة أقوى من كل مرة، هذا موقفنا، وأرجو ألا نصل إلى هذا المستوى".

"سياسة حسن الجوار"

إلى ذلك، شدّد عراقجي على سياسة حسن الجوار، معتبرا أنها من أعمدة السياسة الخارجية لبلاده.

وأشار إلى حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر دولي، هو مؤتمر الحوار الآسيوي، بمشاركة 35 دولة عضوا، قائلا: "سنستفيد من هذه الفرصة، لتعزيز العلاقات الثنائية مع قطر".

وأكد على "ثقة الجمهورية الإسلامية الكاملة وعزتها في تمثيلها وحضورها الدولي"، مشددا على أن "سياسة حسن الجوار من أعمدة سياستنا الخارجية".

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